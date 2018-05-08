«Дамате» запустила программу обучения на «Молкоме» Общество

Пенза, 8 мая 2018. PenzaNews. Группа компаний «Дамате» запустила программу обучения для сотрудников коммерческой службы молочного комбината «Пензенский» («Молком»), которая позволит им познакомиться с нюансами производства, лучше понять конкурентные преимущества продукции и грамотно преподнести ее достоинства.

Фото: пресс-служба ГК «Дамате»

Как сообщает пресс-служба ГК «Дамате», первые сессии обучения прошли в конце апреля.

Внутренние эксперты рассказали слушателям о секретах успеха компании, новинках и позициях, пользующихся наибольшей популярностью среди покупателей.

Знакомство со всей технологической цепочкой производства позволило раскрыть методы изготовления продукции под брендом «Молком». Экскурсия с участием главного технолога дала возможность не только оценить современное оборудование, но и увидеть некоторые тонкости, помогающие добиться высокого качества.

Изюминкой обучения стала «слепая» дегустация, в ходе которой предлагалось сравнить производимую на «Молкоме» продукцию с аналогичными позициями других компаний.

Планируется, что в дальнейшем такие сессии будут проводиться на регулярной основе.

«Современное производство диктует освоение новых технологий, а значит, и повышение уровня квалификации персонала. Компания «Дамате» в рамках корпоративного университета уделяет пристальное внимание обучению, постоянно расширяя форматы и методы развития», — прокомментировала заместитель генерального директора ГК «Дамате» по управлению персоналом Полина Коннова.

Она выразила уверенность в том, что сотрудники являются драйверами роста холдинга.