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В Пензе вручены сертификаты на улучшение жилищных условий на селе

12:24 | 23.05.2018 | АПК

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Пенза, 23 мая 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков вручил сертификаты участникам программы, направленной на улучшение жилищных условий в сельской местности, в ходе церемонии, состоявшейся в среду, 23 мая.

В Пензе вручены сертификаты на улучшение жилищных условий на селе

Фото: Mcx.pnzreg.ru

«В этом году у нас 37 семей получат соцвыплату на приобретение, строительство жилья, из них участниками признаны 28 молодых семей. 26 семей — это работники АПК, 11 человек — это работники социальной сферы», — пояснил глава ведомства.

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Он уточнил, что общий объем субсидий составит 35 млн. рублей.

«Это позволит нам обеспечить вас хорошими жилищными условиями», — сказал Андрей Бурлаков.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Пензенской области, за период действия федеральной программы — 2014–2018 годы — ее участником была признана 301 сельская семья, в том числе 217 молодых семей.

Общий объем средств господдержки превысил 233 млн. рублей.

С 2014 по 2017 годы ввод жилья составил 19,7 тыс. кв. метров.

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