В Пензе 21 семья получила сертификаты на улучшение жилищных условий Общество

Пенза, 23 мая 2018. PenzaNews. 21 семья получила свидетельства о праве на социальную выплату на приобретение жилого помещения или строительство дома в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в администрации Пензы в минувший вторник, 22 мая.

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Говоря о работе, направленной на улучшение демографической ситуации, губернатор Иван Белозерцев, который принял участие в церемонии, отметил, что в регионе в 2018 году приступят к строительству яслей.

«Правительство Пензенской области занимается разработкой законопроекта по поддержке материнства и детства, который даст возможность создать дополнительные условия для того, чтобы в семьях жителей региона рождалось больше детей», — отметил он.

Иван Белозерцев обратил внимание участников программы на необходимость тщательного выбора компании-застройщика при покупке жилья.

«Минстрой Пензенской области готов оказать помощь, если вы выразите такое желание, собрать представителей работающих в нашем регионе строительных компаний, чтобы вы могли обсудить с ними все интересующие вас вопросы. Никто не должен вводить вас в заблуждение. Недопустимы ситуации, когда люди остаются без денег и квартир», — сказал он.

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Губернатор также предложил присутствующим рассмотреть возможность покупки жилья в ЖК «Чистые пруды» в Рамзае, где квартиры реализуются по низким ценам через конкурсного управляющего АО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области», которое проходит процедуру банкротства.

«Проект микрорайона очень хороший, мы будем развивать эту территорию: поставим детскую площадку, построим детский сад, автобусное сообщение с Пензой уже есть. Хочется, чтобы молодые семьи знали, что этот микрорайон мы считаем перспективным и будем в него инвестировать», — пояснил Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, жилищные сертификаты молодым семьям выдаются в Пензе с 2005 года. За это время условия своего проживания улучшили 2 тыс. 338 семей.

В 2018 году социальную выплату получат 49 молодых семей, среди которых 32 многодетные.