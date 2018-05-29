Директор по птицеводству «Дамате» выступил с докладом на конференции во Франции АПК

Пенза, 29 мая 2018. PenzaNews. Директор по птицеводству группы компаний «Дамате» Эдуард Маилян выступил с докладом на конференции во Франции, организованной Aviagen Turkeys, работающей в области генетики и селекции племенной индейки.

Фото: Acdamate.com

В своем выступлении он остановился на истории развития птицеводческой отрасли в России с момента распада СССР и до наших дней, отметив при этом вклад холдинга «Дамате», производственные мощности которого находятся в Пензенской и Тюменской областях.

Согласно данным, которые привел Эдуард Маилян, для отечественного индейководства характерны самые высокие темпы роста в мире за 10 лет — примерно 25% в год.

По его мнению, эта цифра в ближайшие годы будет только увеличиваться, так как интерес к мясу индейки очень высок как у отечественного потребителя, так и у импортеров.

«Россия выходит в лидеры мирового рынка. Немаловажную роль в этом процессе играют достижения группы компаний «Дамате», поэтому участие в международных конференциях является очень важным для представителей индейководческой отрасли России. Это дает возможность обменяться информацией и опытом», — отметил Эдуард Маилян.

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Как сообщает пресс-служба группы компаний «Дамате», конференция, прошедшая в коммуне Шатобур, объединила представителей крупнейших производителей и переработчиков индейки из разных стран мира, сотрудников кормовых и ветеринарных предприятий, руководителей и ведущих специалистов Aviagen Turkeys.

Собравшимся был представлен доклад на тему селекционных достижений Aviagen Turkeys, анонсированы новые кроссы индейки.

Особое внимание участники мероприятия уделили вопросам биозащиты и профилактики заболеваний индейки, а также новым трендам в кормлении.