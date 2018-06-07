«Дамате» запустила первую птицеводческую площадку в Мокшанском районе АПК

Пенза, 7 июня 2018. PenzaNews. Группа компаний «Дамате» ввела в эксплуатацию первую птицеводческую площадку в Мокшанском районе Пензенской области, рассчитанную на 260 тыс. голов посадочного поголовья.

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Суточные цыплята породы «белая широкогрудая» были доставлены из собственного инкубатора компании.

В 2018 году в Мокшанском районе планируется запустить еще две площадки откорма. Строительство трех птицеводческих площадок запланировано на 2019-й.

Они будут введены в эксплуатацию в рамках реализации проекта по расширению действующих мощностей до 155 тыс. тонн в убойном весе в год, партнером которого выступил Россельхозбанк.

Помимо птичников подращивания и откорма, птицеводческий блок в Мокшанском районе включает в себя собственный водозаборный узел с тремя артезианскими скважинами и системой очистки, пометохранилище, а также 2,5 тыс. га земли для выращивания сельхозкультур. Все площадки оснащены автоматическими линиями кормления, поения и климат-контроля.

Управление системами жизнеобеспечения осуществляется при помощи компьютера, а все данные стекаются в ситуационный центр компании в центральном офисе ГК «Дамате» в Пензе.

Как сообщает пресс-служба сельскохозяйственного холдинга, особое внимание было уделено вопросам биологической и санитарной безопасности — оборудованы санпропускники и дезбарьеры, соблюдены требования по расстоянию между площадками — не менее 500 метров.

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Благодаря приходу ГК «Дамате» в Мокшанском районе уже создано 50 рабочих мест. Это операторы птицеводческих ферм, ветеринарные врачи, водители, инженерно-технический персонал.

Ожидается, что еще 70 сотрудников получат работу в 2019 году.

По словам генерального директора УК «Дамате» Рашида Хайрова, большинство сотрудников — местные жители, получившие возможность применить свои навыки в компании мирового уровня, не покидая Пензенскую область.

«Мы уверены, что расширение географии деятельности нашей компании окажет положительный эффект на социально-экономическое развитие районов, где идет строительство наших объектов», — отметил он.