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В Пензенской области выявлен высокопатогенный грипп птиц

12:41 | 20.06.2018 | АПК

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Пенза, 20 июня 2018. PenzaNews. Ограничительные мероприятия введены на территории рабочего поселка Колышлей Пензенской области в связи в выявлением высокопатогенного гриппа птиц. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев с целью локализации, ликвидации и предотвращения распространения заболевания.

В Пензенской области выявлен высокопатогенный грипп птиц. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Эпизоотическими очагами высокопатогенного гриппа птиц признаны два частных домовладения на улицах Строителей и Восточной. На их территории введен карантин сроком 21 день.

Там действует ряд запретов, в том числе на доступ постороннего транспорта и лиц, за исключением персонала, непосредственно обслуживающего неблагополучное поголовье птиц, и специалистов в области ветеринарии.

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Помимо этого, не разрешается вывоз птицы и яиц, вынос кормов, инвентаря, оборудования и помета.

Торговля птицей также не допускается.

Документом установлена угрожаемая зона на глубину 5 км от границ неблагополучных пунктов, включая рабочий поселок Колышлей, поселки Родниковский и Ягодный, села Зеленовка и Сущевка, деревни Кайсаровка, Карауловка и Названовка.

Глубина зоны наблюдения составляет 10 км. В нее попали следующие населенные пункты: Березовка, Лесной, Горелый, Черкасск, Скрипицино, Старая Потловка, Чеботаевка, Трескино, Плещеевка, Апраксино и Карауловка.

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