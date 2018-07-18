«День поля» отметили в Пензенской области под дождем АПК

Пенза, 18 июля 2018. PenzaNews. Часть мероприятий, организованных в Каменском районе Пензенской области в рамках ежегодного крупного аграрного события «День поля» в среду, 18 июля, прошла под дождем.

Фото: Pnzreg.ru

Несмотря на непогоду, аграрии, съехавшиеся из разных районов, получили возможность ознакомиться с образцами сельскохозяйственной техники и выяснить условия ее приобретения у дилеров.

Также на выставке были представлены достижения селекции и семеноводства, средства защиты растений и минеральные удобрения.

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Представители муниципальных образований проинформировали о своих успехах представителей власти, которые посетили мероприятие в качестве почетных гостей.

Комментируя увиденное, губернатор Иван Белозерцев сообщил, что поручил специалистам регионального Минсельхоза проработать вопрос о предоставлении аграриям субсидий на покупку оборудования и техники пензенского производства.

Также он призвал представителей местных предприятий активнее изучать опыт коллег, в том числе зарубежных.

«Необходимо плотно взаимодействовать с лидерами этой отрасли, возможно, организовать совместную поездку на ведущие европейские предприятия для знакомства с передовыми технологиями, пригласить специалистов в наш регион и наладить совместное производство», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.