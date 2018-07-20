Сергей Захаров признан лучшим трактористом-машинистом Пензенской области АПК

Пенза, 20 июля 2018. PenzaNews. Механизатор ООО «Пачелмское хозяйство» (входит в структуру «Русмолко») Сергей Захаров одержал победу в региональном конкурсе профессионального мастерства в номинации «Лучший тракторист-машинист», прошедшем на площадке базы отдыха «Белая гора» в Каменском районе Пензенской области.

Фото: Mcx.pnzreg.ru

Второй результат показал сотрудник ООО «Аграрная группа» Сергей Яшин, третье — механизатор ООО «КМ Пенза» Алексей Жаренов.

Лучшие трактористы-машинисты региона получат за призовые места автомобиль, телевизор и ноутбук соответственно.

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона, в ходе первого этапа конкурсанты продемонстрировали знание теории — в области общего устройства трактора, почвообрабатывающих агрегатов и применяемых технологий.

После выполнения тестовых заданий им было предложено продемонстрировать практические навыки по обработке делянки на тракторе с почвообрабатывающим агрегатом.