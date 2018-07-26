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Пензенским аграриям компенсируют часть затрат на ГСМ

15:34 | 26.07.2018 | АПК

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Пенза, 26 июля 2018. PenzaNews. 73 млн. рублей будет выделено Пензенской области из федерального бюджета для возмещения аграриям части затрат на горюче-смазочные материалы. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

Пензенским аграриям компенсируют часть затрат на ГСМ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, решение уже принято, соответствующий документ должен быть обнародован в ближайшие дни.

«Он уже прошел все необходимые слушания. Мы рассчитываем, что в августе мы эти средства сможем довести до сельскохозяйственных производителей», — пояснил глава регионального Минсельхоза в ходе заседания правительства Пензенской области в четверг, 26 июля.

Андрей Бурлаков отметил, что средства поступят в рамках несвязанной поддержки и будут распределены пропорционально площади посевов.

В рамках своего доклада он также отметил, что после резкого подорожания цена на дизельное топливо стабилизировалась на отметке около 50 тыс. рублей за тонну, бензин — примерно 55 тыс. рублей за тонну.

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