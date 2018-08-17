Группа «Черкизово» открыла под Пензой первую свиноводческую площадку нового формата АПК

Пенза, 17 августа 2018. PenzaNews. Группа «Черкизово» открыла первую в Пензенской области свиноводческую площадку нового формата.

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«Мы довели до совершенства сам процесс строительства — с точки зрения экономии ресурсов, энергосбережения, скорости. […] На самом деле, все, что вы здесь видите — процессом занимался мой младший сын Евгений, который практически ведет всю инвестиционную программу», — сообщил журналистам основатель группы «Черкизово» Игорь Бабаев.

По его словам, реализованный в Пензенском районе проект «нужно переносить на масштабы страны» и вводить определенный стандарт, который позволит экономить вкладываемые в развитие отрасли бюджетные деньги.

«Мы в три раза дешевле строим свинокомплексы сейчас, чем строили когда-то», — отметил он, добавив при этом, что процесс происходит значительно быстрее.

Игорь Бабаев также обратил особое внимание на то, что новая свиноводческая площадка построена с учетом с повышенных мер биобезопасности — в частности, предусмотрен двойной дезбарьер.

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Он подчеркнул, что компания видит большие перспективы развития в Пензенской области и нацелена довести объемы производства свинины к концу 2019 года – началу 2020-го примерно до 80 тыс. тонн.

Объем инвестиций группы «Черкизово» в растениеводство, кормопроизводство, птицеводство, свиноводство и мясопереработку в Пензенской области за последние 10 лет составил около 10 млрд. рублей.

В регионе полноценно представлена вся производственная цепочка вертикально интегрированного холдинга — от выращивания зерновых до мясопереработки.

Компания реализует проект по строительству свинокомплексов новой формации с комбинированным участком доращивания-откорма мощностью 5,1 тыс. тонн свинины в год в живом весе. Всего в ближайшее время планируется построить модуль из семи таких площадок. Каждая рассчитана на прием более 20 тыс. голов единовременно, в год — до 50 тыс. товарных свиней.