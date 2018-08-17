EN
20:30:50 Пятница, 17 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Группа «Черкизово» открыла под Пензой первую свиноводческую площадку нового формата

20:13 | 17.08.2018 | АПК

Печать

Пенза, 17 августа 2018. PenzaNews. Группа «Черкизово» открыла первую в Пензенской области свиноводческую площадку нового формата.

Группа «Черкизово» открыла под Пензой первую свиноводческую площадку нового формата

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы довели до совершенства сам процесс строительства — с точки зрения экономии ресурсов, энергосбережения, скорости. […] На самом деле, все, что вы здесь видите — процессом занимался мой младший сын Евгений, который практически ведет всю инвестиционную программу», — сообщил журналистам основатель группы «Черкизово» Игорь Бабаев.

По его словам, реализованный в Пензенском районе проект «нужно переносить на масштабы страны» и вводить определенный стандарт, который позволит экономить вкладываемые в развитие отрасли бюджетные деньги.

«Мы в три раза дешевле строим свинокомплексы сейчас, чем строили когда-то», — отметил он, добавив при этом, что процесс происходит значительно быстрее.

Игорь Бабаев также обратил особое внимание на то, что новая свиноводческая площадка построена с учетом с повышенных мер биобезопасности — в частности, предусмотрен двойной дезбарьер.

Читайте также

Протокол о намерениях подписан между Пензенской областью и ПАО «Группа «Черкизово»

Он подчеркнул, что компания видит большие перспективы развития в Пензенской области и нацелена довести объемы производства свинины к концу 2019 года – началу 2020-го примерно до 80 тыс. тонн.

Объем инвестиций группы «Черкизово» в растениеводство, кормопроизводство, птицеводство, свиноводство и мясопереработку в Пензенской области за последние 10 лет составил около 10 млрд. рублей.

В регионе полноценно представлена вся производственная цепочка вертикально интегрированного холдинга — от выращивания зерновых до мясопереработки.

Компания реализует проект по строительству свинокомплексов новой формации с комбинированным участком доращивания-откорма мощностью 5,1 тыс. тонн свинины в год в живом весе. Всего в ближайшее время планируется построить модуль из семи таких площадок. Каждая рассчитана на прием более 20 тыс. голов единовременно, в год — до 50 тыс. товарных свиней.

Загрузка...
Читайте также
Петицию об исключении Тузова из общественного совета при УМВД подписали более 200 человек В Пензе у мэрии и регоператора возникли разногласия относительно суммы долга за капремонт
Все школы Пензы готовы к учебному году Конфликт на остановке в пензенском селе закончился смертью рабочего
За полгода в экономику Пензы привлечено 8,5 млрд. рублей инвестиций Завершены работы по обустройству платной парковки у мэрии Пензы
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама