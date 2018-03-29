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«Черкизово» в мае–июне откроет две свиноводческие площадки в Пензенской области

20:15 | 29.03.2018 | Экономика

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Пенза, 29 марта 2018. PenzaNews. ГК «Черкизово» откроет в Пензенской области две свиноводческие площадки по 20 тыс. голов каждая в мае–июне 2018 года. Об этом журналистам сообщил основатель группы «Черкизово» Игорь Бабаев.

«Черкизово» в мае–июне откроет две свиноводческие площадки в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Затем рассматривается возможность строительства еще четырех, то есть численность животных достигнет 250 тысяч. Это даст почти 50 тыс. тонн мяса», — добавил он, уточнив, что в настоящее время компания единовременно содержит 110 тыс. поросят.

По его словам, с учетом поставленных задач «Черкизово» должно развивать производство кормов и решать проблему убоя.

«Здесь, на пензенском мясокомбинате [в пензенском филиале ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»], убойная линия производительностью 170–180 голов в час. Нас это уже не устраивает», — пояснил основатель группы.

Игорь Бабаев отметил, что в рамках реконструкции комбината намечено запустить линию по убою производительностью 200 голов в час.

«Итого мы сможем бить поросят здесь примерно 1,5 млн. голов в год», — уточнил он.

Кроме того, основатель группы компаний отметил, что рассматривается возможность производства в Пензе полуфабрикатов и проектируются очистные сооружения.

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Игорь Бабаев также обратил внимание на то, что «Черкизово» удалось значительно нарастить объемы производства — если ранее мясокомбинат в Пензе выпускал по 200–300 тонн различных изделий в месяц, то теперь только краковской полукопченой колбасы производится почти 1 тыс. тонн.

«Возможности и площади есть, которые позволяют довести со временем, если будет востребован товар, до 2–2,5 тыс. тонн вполне. Это касается колбасного производства», — сказал он.

В четверг, 29 марта, на мясоперерабатывающем заводе в Пензе состоялась деловая встреча Игоря Бабаева с председателем правительства области Николаем Симоновым и мэром Виктором Кувайцевым.

Представители власти оценили производственный процесс, начиная от изготовления фарша, наполнения натуральной оболочки и заканчивая упаковкой.

Также была организована дегустация.
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