Пензенская область лидирует в ПФО по объему привлеченных в АПК льготных кредитов АПК

Пенза, 18 сентября 2018. PenzaNews. Пензенская область лидирует в Приволжском федеральном округе по объему привлеченных в агропромышленный комплекс средств в системе льготного краткосрочного и инвестиционного кредитования. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

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«Денежные средства привлечены в объеме 22,7 млрд. рублей с суммой субсидии в 495,4 млн. рублей», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что начиная с 1 января 2017 года предусмотрена возможность получить в одном из уполномоченных Минсельхозом России банков краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке не более 5% годовых.

«Возмещение кредитной организации недополученных доходов происходит напрямую из федерального бюджета в размере ключевой ставки банка России», — добавили в министерстве.