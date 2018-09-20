Проезд по улице Славы в Пензе закроют из-за ярмарки АПК

Пенза, 20 сентября 2018. PenzaNews. Движение транспорта по улице Славы в Пензе — от улицы Кирова до улицы Урицкого — будет приостановлено с 23.00 предстоящей пятницы, 21 сентября, до 16.00 следующего дня в связи с проведением ярмарки для дачников и садоводов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

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«Временная схема организации дорожного движения утверждена в целях обеспечения безопасности жителей», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе отметили, что ограничения не будут распространяться на участников ярмарки.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 21 сентября с 9.00 до 15.00 на улице Славы в Пензе будет организована продажа продукции для дачников и садоводов, в том числе саженцев плодовых и ягодных культур.

Также посетители смогут приобрести рассаду цветов, декоративных растений и саженцев хвойных пород, овощи, фрукты, мед и продукты пчеловодства.