EN
18:29:18 Четверг, 20 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Проезд по улице Славы в Пензе закроют из-за ярмарки

10:39 | 20.09.2018 | АПК

Печать

Пенза, 20 сентября 2018. PenzaNews. Движение транспорта по улице Славы в Пензе — от улицы Кирова до улицы Урицкого — будет приостановлено с 23.00 предстоящей пятницы, 21 сентября, до 16.00 следующего дня в связи с проведением ярмарки для дачников и садоводов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проезд по улице Славы в Пензе закроют из-за ярмарки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Временная схема организации дорожного движения утверждена в целях обеспечения безопасности жителей», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе отметили, что ограничения не будут распространяться на участников ярмарки.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 21 сентября с 9.00 до 15.00 на улице Славы в Пензе будет организована продажа продукции для дачников и садоводов, в том числе саженцев плодовых и ягодных культур.

Также посетители смогут приобрести рассаду цветов, декоративных растений и саженцев хвойных пород, овощи, фрукты, мед и продукты пчеловодства.

Загрузка...
Читайте также
Пензенские приставы стали участниками акции «Донор в погонах» Делегация Заречного посетит школу наставников инженерно-технического творчества
Житель Иссинского района подозревается в краже телеги В Пензе пройдет всероссийский турнир по художественной гимнастике «Юные грации»
В Пензе начала работу всероссийская педиатрическая конференция В Пензе создан электронный музей промышленности
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама