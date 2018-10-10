Дмитрий Медведев осмотрел пензенскую экспозицию на выставке «Золотая осень» АПК

Москва, 10 октября 2018. PenzaNews. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев осмотрел экспозицию Пензенской области, организованную в рамках российской агропромышленной выставки «Золотая осень», которая начала свою работу на ВДНХ в Москве в среду, 10 октября.

Фото: Pnzreg.ru

Губернатор Иван Белозерцев проинформировал премьер-министра страны о крупных инвестиционных проектах в сфере АПК и в целом о развитии отрасли.

По данным пресс-службы регионального правительства, Дмитрий Медведев дал высокую оценку результатам работы пензенских аграриев, обратив особое внимание на необычный экспонат в виде индейки, выполненной из 500 кг хлебобулочных изделий.

Ранее сообщалось, что делегацию Пензенской области на выставке возглавит заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.