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Дмитрий Медведев осмотрел пензенскую экспозицию на выставке «Золотая осень»

15:30 | 10.10.2018 | АПК

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Москва, 10 октября 2018. PenzaNews. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев осмотрел экспозицию Пензенской области, организованную в рамках российской агропромышленной выставки «Золотая осень», которая начала свою работу на ВДНХ в Москве в среду, 10 октября.

Дмитрий Медведев осмотрел пензенскую экспозицию на выставке «Золотая осень»

Фото: Pnzreg.ru

Губернатор Иван Белозерцев проинформировал премьер-министра страны о крупных инвестиционных проектах в сфере АПК и в целом о развитии отрасли.

По данным пресс-службы регионального правительства, Дмитрий Медведев дал высокую оценку результатам работы пензенских аграриев, обратив особое внимание на необычный экспонат в виде индейки, выполненной из 500 кг хлебобулочных изделий.

Ранее сообщалось, что делегацию Пензенской области на выставке возглавит заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

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