Пензенская область сохранила лидерство в ПФО по объему производства мяса АПК

Пенза, 29 декабря 2018. PenzaNews. Пензенская область по объему производства мяса сохранила первое место среди субъектов Приволжского федерального округа по итогам 11 месяцев 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

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«Регион — лидер в ПФО по объему производства мяса с производственным показателем в 49,3 тыс. тонн. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 106,5%», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что регион также стал лидером в округе по темпам роста производства скота и птицы.

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«За 11 месяцев 2018 года производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий составило 286,2 тыс. тонн, что на 10,8% больше уровня аналогичного периода 2017 года», — добавили в министерстве.

В ведомстве пояснили, что первое место в Приволжском федеральном округе Пензенская область за этот период также заняла по приросту надоя молока на одну корову с показателем 114%.

«Второе место среди субъектов ПФО регион занимает по надою молока на одну корову в сельхозорганизациях. За отчетный период он составил 6 тыс. 49 кг», — сказали в пресс-службе Минсельхоза.