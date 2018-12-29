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Пензенская область сохранила лидерство в ПФО по объему производства мяса

12:48 | 29.12.2018 | АПК

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Пенза, 29 декабря 2018. PenzaNews. Пензенская область по объему производства мяса сохранила первое место среди субъектов Приволжского федерального округа по итогам 11 месяцев 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

Пензенская область сохранила лидерство в ПФО по объему производства мяса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Регион — лидер в ПФО по объему производства мяса с производственным показателем в 49,3 тыс. тонн. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 106,5%», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что регион также стал лидером в округе по темпам роста производства скота и птицы.

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«За 11 месяцев 2018 года производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий составило 286,2 тыс. тонн, что на 10,8% больше уровня аналогичного периода 2017 года», — добавили в министерстве.

В ведомстве пояснили, что первое место в Приволжском федеральном округе Пензенская область за этот период также заняла по приросту надоя молока на одну корову с показателем 114%.

«Второе место среди субъектов ПФО регион занимает по надою молока на одну корову в сельхозорганизациях. За отчетный период он составил 6 тыс. 49 кг», — сказали в пресс-службе Минсельхоза.

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