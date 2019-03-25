Пензенская команда заняла 14 место на всероссийских зимних сельских играх АПК

Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Команда Пензенской области заняла 14 место из 57 возможных по итогам IX всероссийских зимних сельских спортивных игр. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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В группе регионов с численностью сельского населения до 450 тыс. человек она завоевала «серебро».

По итогам отдельных состязаний отличился спортсмен из Пензенской области Сергей Киселев. Он показал второй результат в личном первенстве по гиревому спорту в двоеборье среди мужчин весом до 85 кг.

В соревнованиях по городошному спорту команда региона заняла третье место.

IX всероссийские зимние сельские спортивные игры 2019 года проходили в Тюмени.

Участниками состязаний стали 64 сборные 57 регионов России и семи агрохолдингов страны. На протяжении четырех дней они соревновались в гиревом и городошном спорте, лыжных гонках, полиатлоне, шахматах, шашках, состязаниях спортивных семей, троеборье дояров и механизаторов.

Победу в общекомандном зачете среди субъектов РФ одержала сборная Тюменской области. Второе место — у команды Пермского края. Третьими стали представители Курганской области.

В первенстве среди бесснежных регионов России лучшей оказалась сборная Краснодарского края. Второе и третье места заняли команды Ставропольского края и Крыма соответственно.