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Пензенская команда заняла 14 место на всероссийских зимних сельских играх

15:15 | 25.03.2019 | АПК

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Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Команда Пензенской области заняла 14 место из 57 возможных по итогам IX всероссийских зимних сельских спортивных игр. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Пензенская команда заняла 14 место на всероссийских зимних сельских играх

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В группе регионов с численностью сельского населения до 450 тыс. человек она завоевала «серебро».

По итогам отдельных состязаний отличился спортсмен из Пензенской области Сергей Киселев. Он показал второй результат в личном первенстве по гиревому спорту в двоеборье среди мужчин весом до 85 кг.

В соревнованиях по городошному спорту команда региона заняла третье место.

IX всероссийские зимние сельские спортивные игры 2019 года проходили в Тюмени.

Участниками состязаний стали 64 сборные 57 регионов России и семи агрохолдингов страны. На протяжении четырех дней они соревновались в гиревом и городошном спорте, лыжных гонках, полиатлоне, шахматах, шашках, состязаниях спортивных семей, троеборье дояров и механизаторов.

Победу в общекомандном зачете среди субъектов РФ одержала сборная Тюменской области. Второе место — у команды Пермского края. Третьими стали представители Курганской области.

В первенстве среди бесснежных регионов России лучшей оказалась сборная Краснодарского края. Второе и третье места заняли команды Ставропольского края и Крыма соответственно.

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