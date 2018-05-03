Численность населения Пензенской области продолжает снижаться Общество

Пенза, 3 мая 2018. PenzaNews. Численность населения Пензенской области на 1 января 2018 года составила 1 млн. 331 тыс. 655 человек, что почти на 10 тыс. человек меньше, чем было годом ранее — 1 млн. 341 тыс. 526. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Согласно официальной статистике, городское население составляет 68,5% — 912 тыс. 181 человек. Это на 4 тыс. 712 человек меньше, чем на 1 января 2017 года.

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В сельской местности живут 31,5% граждан — 419 тыс. 474 человека, что на 5 тыс. 159 меньше, чем годом ранее.

Численность населения Пензы на начало текущего года составила 523 тыс. 553 человека. Больше всего жителей зарегистрировано в Октябрьском районе — 183 тыс. 160. Затем следуют Первомайский — 134 тыс. 4 человека, Железнодорожный — 114 тыс. 572 и Ленинский — 91 тыс. 817.

Во втором по величине городе региона — Кузнецке — живут 82 тыс. 276 человек, в Заречном — 65 тыс. 156.