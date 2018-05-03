EN
21:09:27 Четверг, 3 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Численность населения Пензенской области продолжает снижаться

18:05 | 03.05.2018 | Общество

Печать

Пенза, 3 мая 2018. PenzaNews. Численность населения Пензенской области на 1 января 2018 года составила 1 млн. 331 тыс. 655 человек, что почти на 10 тыс. человек меньше, чем было годом ранее — 1 млн. 341 тыс. 526. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Численность населения Пензенской области продолжает снижаться

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно официальной статистике, городское население составляет 68,5% — 912 тыс. 181 человек. Это на 4 тыс. 712 человек меньше, чем на 1 января 2017 года.

Читайте также

Пензенский губернатор не видит эффекта от мер по стимулированию рождаемости

В сельской местности живут 31,5% граждан — 419 тыс. 474 человека, что на 5 тыс. 159 меньше, чем годом ранее.

Численность населения Пензы на начало текущего года составила 523 тыс. 553 человека. Больше всего жителей зарегистрировано в Октябрьском районе — 183 тыс. 160. Затем следуют Первомайский — 134 тыс. 4 человека, Железнодорожный — 114 тыс. 572 и Ленинский — 91 тыс. 817.

Во втором по величине городе региона — Кузнецке — живут 82 тыс. 276 человек, в Заречном — 65 тыс. 156.

Загрузка...
Читайте также
Жительница Пензы перевела мошенникам деньги ради получения кредита Представители федеральных министерств посетят форум «InnoMed» в Пензе
В девятиэтажном доме на ГПЗ из-за пожара эвакуировали 10 человек Около парка в Заре обустроили противопожарную полосу шириной менее метра
Пензенский Минздрав и Сеченовский университет договорились о сотрудничестве Андрей Смирнов в пятый раз стал лучшим в регионе приставом, осуществляющим розыск
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама