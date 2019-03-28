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В Пензенской области планируется объединить пчеловодов в кооператив

14:40 | 28.03.2019 | АПК

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Пенза, 28 марта 2019. PenzaNews. Объединение пчеловодов в кооператив стало темой встречи представителей отрасли с губернатором Иваном Белозерцевым, которая состоялась правительстве региона в четверг, 28 марта.

В Пензенской области планируется объединить пчеловодов в кооператив. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Пчеловоды выразили желание объединить свои усилия, чтобы сообща увеличить объемы и качество производимого личными подсобными хозяйствами меда, а также организовать его экспортные поставки. Они предложили создать центр окружного масштаба по закупке, переработке и реализации продуктов пчеловодства.

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Иван Белозерцев поручил первому заместителю председателя правительства Андрею Лузгину оценить существующие производственные мощности, которые должны стать основой для будущего кооператива.

«Разбирайтесь по документам, по сертификации, оценивайте площади и оборудование, смотрите, чего не хватает, каковы перспективы развития, сколько будет создано новых рабочих мест. Мы можем запросить поддержку российского экспортного центра, можем договориться о хранении и транспортировке меда через крупные логистические центры в Пензенском и Кузнецком районах. Нужно также прорабатывать возможность вхождения в торговые сети», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

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