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Пензенские пчеловоды могут рассчитывать на гранты — министр

11:28 | 13.03.2019 | АПК

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Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Пензенские производители меда могут рассчитывать на гранты и поддержку АО «Гарантийная микрокредитная компания «Поручитель». Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

Пензенские пчеловоды могут рассчитывать на гранты — министр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы поддерживаем производителей товарного меда в рамках мероприятия по поддержке начинающих фермеров, которым предусмотрено предоставление грантов на развитие отрасли пчеловодства до 1,5 млн. рублей», — сказал он в ходе семинара на тему развития пчеловодства, организованного в Пензенском государственном аграрном университете в среду, 13 марта.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза, также можно получить поддержку по линии развития материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов — предусмотрено предоставление грантов на заготовку, хранение, переработку, сортировку, фасовку и реализацию продукции пчеловодства.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» предоставляются гранты «Агростартап» на создание и развитие крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в размере до 3 млн. или 4 млн. рублей в зависимости от того, на что он будет направлен, но не более 90% затрат.

Помимо этого, субъекты малого и среднего бизнеса могут воспользоваться государственной поддержкой АО «Поручитель» в виде предоставления поручительства и выдачи микрозаймов.

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