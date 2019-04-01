В пензенском Минсельхозе скорбят в связи с гибелью Татьяны Акимовой в ДТП АПК

Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. Представители министерства сельского хозяйства Пензенской области выразили соболезнования в связи с гибелью в ДТП в Спасском районе заместителя начальника управления развития производства сельскохозяйственной продукции, пищевой и перерабатывающей промышленности Татьяны Акимовой и ее супруга.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Татьяна Акимова начала работу в управлении сельского хозяйства Пензенской области в 1992 году.

«Татьяна Сергеевна многое сделала для успешного развития отрасли животноводства в регионе, всей душой радея за развитие АПК Пензенской области. На протяжении всей своей трудовой деятельности она зарекомендовала себя среди коллег и специалистов отрасли грамотным и высококвалифицированным специалистом. Пользовалась большим уважением, с охотой передавала свой опыт и знания молодым коллегам», — говорится в некрологе, опубликованном на сайте Минсельхоза региона.

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В нем отмечается, что трагический уход коллеги из жизни является невосполнимой потерей и огромным горем.

«Это был светлый, добрый, искренний человек, настоящий профессионал своего дела, заботливая мама, любящая бабушка», — уточняется в сообщение.

Прощание с Татьяной Акимовой состоится в концертном зале «Молодежный» на улице Плеханова в Пензе в предстоящий вторник, 2 апреля.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным Госавтоинспекции, в 2.25 минувшего воскресенья, 31 марта, на 467 км федеральной трассы М5 «Урал» в Спасском районе Пензенской области водитель автомобиля «Suzuki Liana» – мужчина 1959 года рождения допустил наезд на препятствие. В результате происшествия он и женщина 1961 года рождения от полученных травм скончались.

Мальчик 2012 года рождения, находившийся в салоне иномарки, был госпитализирован.

По факту аварии организована проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.