В Пензенской области в 2019 году планируется собрать не менее 2,1 млн. тонн зерновых АПК

Пенза, 8 апреля 2019. PenzaNews. Аграрии Пензенской области планируют собрать в 2019 году не менее 2,1 млн. тонн зерновых, 2 млн. тонн сахарной свеклы и 400 тыс. тонн масличных культур. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Всего намечено засеять 1 млн. 410 тыс. га пашни, что на 30 тыс. га больше, чем в 2018 году.

Имеется 86 тыс. тонн семян яровых культур, что составляет 114% от потребности.

По программам льготного инвестиционного кредитования Росагролизинга закуплена техника на 800 млн. рублей. Запас горюче-смазочных материалов (ГСМ) имеется в полном объеме.

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Озимые культуры засеяны на площади 371 тыс. га.

Согласно данным Пензастата, в 2018 году в Пензенской области было получено около 1 млн. 745 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки. Это составило 73,6% к уровню 2017 года, когда удалось собрать около 2,4 млн. тонн.

Объемы производства сахарной свеклы также уменьшились — примерно с 2,4 млн. тонн в 2017 году до 1,8 млн. тонн (77,1%).

Урожай картофеля в прошлом году составил около 411 тыс. тонн. Это 83,8% к уровню 2017-го, когда было получено более 490 тыс. тонн.