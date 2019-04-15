Пензенские аграрии начали посевную кампанию АПК

Пенза, 15 апреля 2019. PenzaNews. Аграрии Пензенской области приступили к яровому севу зерновых и технических культур.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минсельхоза, работы выполнены на 622 га.

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«Яровые зерновые посеяны на площади 389 га: пшеница — на 348 га, овес — на 41 га. Технические культуры занимают площадь 173 га: сахарная свекла — 100 га, подсолнечник — 73 га», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что к яровому севу приступили в Белинском, Земетчинском, Иссинском, Каменском, Колышлейском и Наровчатском районах.

«В сельскохозяйственных формированиях всех форм собственности подготовлена структура посевных площадей, предусматривающая яровой сев на площади 935,3 тыс. га. Яровые зерновые и зернобобовые культуры будут занимать 426,3 тыс. га, технические — 397,9 тыс. га», — добавили в министерстве.