EN
16:58:49 Вторник, 30 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Яровой сев в Пензенской области выполнен более чем наполовину

11:53 | 30.04.2019 | АПК

Печать

Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. Аграрии Пензенской области выполнили план по яровому севу более чем на 50%. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

Яровой сев в Пензенской области выполнен более чем наполовину. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По оперативной информации Минсельхоза России, регион занимает первое место среди субъектов Приволжского федерального округа по площади ярового сева. На отчетную дату сельскохозяйственные товаропроизводители Пензенской области провели его на 456,1 тыс. га», — пояснили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что по темпам ярового сева в ПФО регион находится на втором месте, уступая лишь Мордовии.

«В Пензенской области завершается сев сахарной свеклы. На отчетную дату в регионе посевы сахарной свеклы занимают площадь в 56,4 тыс. га, что составляет 87% от плана. [...] Подсолнечник посеян на площади более 94 тыс. га», — уточнили в ведомстве.

Загрузка...
Читайте также
Вадинской школе присвоено имя Станислава Левина В школах Иссинского района прошли «Загоскинские уроки»
В Пензе открыта выставка книг о Великой Отечественной войне Александр Тряпицын из Пензы вновь стал призером олимпиады школьников
Иван Белозерцев назвал износ сетей актуальной проблемой пензенского ЖКХ Илья Дильман и Ирина Сизова награждены медалями МЧС России
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама