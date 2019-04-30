Яровой сев в Пензенской области выполнен более чем наполовину АПК

Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. Аграрии Пензенской области выполнили план по яровому севу более чем на 50%. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

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«По оперативной информации Минсельхоза России, регион занимает первое место среди субъектов Приволжского федерального округа по площади ярового сева. На отчетную дату сельскохозяйственные товаропроизводители Пензенской области провели его на 456,1 тыс. га», — пояснили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что по темпам ярового сева в ПФО регион находится на втором месте, уступая лишь Мордовии.

«В Пензенской области завершается сев сахарной свеклы. На отчетную дату в регионе посевы сахарной свеклы занимают площадь в 56,4 тыс. га, что составляет 87% от плана. [...] Подсолнечник посеян на площади более 94 тыс. га», — уточнили в ведомстве.