В Пензенской области почти на четверть выросло производство скота и птицы на убой АПК

Пенза, 14 мая 2019. PenzaNews. Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях Пензенской области составило 111,7 тыс. тонн с января по апрель 2019 года, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

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В ведомстве добавили, что валовой надой молока за четыре месяца составил 53,7 тыс. тонн.

«Надой молока на одну корову молочного стада по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 6,9% и составил 2 тыс. 325 кг», — пояснили в пресс-службе.

В Минсельхозе отметили, что с начала года в Пензенской области получено 45,8 млн. куриных яиц, средняя яйценоскость одной птицы выросла на 1,3%.