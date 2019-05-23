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Объявлен конкурс грантов на поддержку пензенских сельхозкооперативов

09:24 | 23.05.2019 | АПК

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Пенза, 23 мая 2019. PenzaNews. Министерство сельского хозяйства Пензенской области начало прием заявок на участие в конкурсном отборе сельскохозяйственных потребительских кооперативов на получение поддержки для развития материально-технической базы.

Объявлен конкурс грантов на поддержку пензенских сельхозкооперативов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Субсидия в форме гранта будет выделяться объединениям, занимающимся заготовкой, хранением, переработкой, сортировкой и подготовкой к реализации сельскохозяйственной продукции.

Сумма гранта не должна покрывать более 60% затрат. При этом сельскохозяйственный потребительский кооператив должен использовать средства государственной поддержки за 24 месяца с даты получения или быстрее.

Заявки на участие в конкурсе с прилагаемыми документами принимаются до 11 июня.

Как сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза, всего на поддержку кооперативов в 2019 году заложено 54,3 млн. рублей из областного и федерального бюджетов.

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