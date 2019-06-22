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В Пензенской области ветслужбам передано 10 новых машин

09:00 | 22.06.2019 | АПК

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Пенза, 22 июня 2019. PenzaNews. Десять новых автомобилей, в числе которых машина со специальной установкой «Аист-2» для дезинфекционной обработки помещений птицеводческих предприятий, передано районным ветеринарным службам Пензенской области.

В Пензенской области ветслужбам передано 10 новых машин

Фото: Mcx.pnzreg.ru

Ключи от них руководителям служб вручили заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков и начальник регионального управления ветеринарии Михаил Максимов в ходе церемонии, состоявшейся в минувшую пятницу, 21 июня.

«Мы завершаем работы по укомплектованию наших ветслужб», — отметил Андрей Бурлаков.

Как сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза, руководитель ведомства пожелал представителям ветеринарных служб отличной работы на благо Пензенской области.

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