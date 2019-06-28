В Пензенской области введен режим ЧС АПК

Пенза, 28 июня 2019. PenzaNews. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Пензенской области в связи с почвенной засухой, которая привела к гибели сельхозкультур.

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Губернатор Иван Белозерцев подписал соответствующее распоряжение после того, как комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области (КЧС и ОПБ) рекомендовала объявить режим ЧС.

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«Основанием введения режима чрезвычайной ситуации считать опасное агрометеорологическое явление, значительный материальный ущерб, нанесенный сельхозпроизводителям и экономике области в результате гибели посевов сельскохозяйственных культур единовременно на площади более 100 га», — поясняется в документе.

В нем уточняется, что данный режим объявлен для органов управления и сил пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПТП РСЧС) с 27 июня.

Он будет действовать до особого распоряжения.

Ответственным за проведение мероприятий по ликвидации ЧС назначен заместитель председателя правительства Пензенской области – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.