EN
16:33:09 Пятница, 28 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области введен режим ЧС

12:11 | 28.06.2019 | АПК

Печать

Пенза, 28 июня 2019. PenzaNews. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Пензенской области в связи с почвенной засухой, которая привела к гибели сельхозкультур.

В Пензенской области введен режим ЧС

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Губернатор Иван Белозерцев подписал соответствующее распоряжение после того, как комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области (КЧС и ОПБ) рекомендовала объявить режим ЧС.

Читайте также

Власти Пензенской области из-за засухи намерены ввести режим ЧС

«Основанием введения режима чрезвычайной ситуации считать опасное агрометеорологическое явление, значительный материальный ущерб, нанесенный сельхозпроизводителям и экономике области в результате гибели посевов сельскохозяйственных культур единовременно на площади более 100 га», — поясняется в документе.

В нем уточняется, что данный режим объявлен для органов управления и сил пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПТП РСЧС) с 27 июня.

Он будет действовать до особого распоряжения.

Ответственным за проведение мероприятий по ликвидации ЧС назначен заместитель председателя правительства Пензенской области – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

Загрузка...
Читайте также
В Кузнецком районе возбуждено дело о незаконной рубке лесных насаждений В Пензе аварийные деревья вблизи детсадов и школ спилят в первоочередном порядке
Жительница Пензенской области осуждена за совершение убийства в состоянии аффекта Мэр Пензы предложил принять программу по ремонту бассейнов в детсадах
Суд взыскал 200 тыс. рублей в пользу ребенка, у которого не сразу выявили онкологию Виктор Кувайцев соболезнует родным и близким Ольги Кукарцевой
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама