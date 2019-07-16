Пензенские аграрии за полгода оштрафованы на 8,4 млн. рублей за неиспользование земель АПК

Пенза, 16 июля 2019. PenzaNews. Административные штрафы на сумму 8,4 млн. рублей наложены в период с января по июнь на компании, неэффективно использующие земли сельскохозяйственного назначения в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе правительства региона.

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«В первом полугодии в результате межведомственного взаимодействия проведено 354 проверки использования земель сельхозназначения площадью 48,6 тыс. га. Вынесено 151 постановление о привлечении к административной ответственности», — пояснили в облправительстве.

В пресс-службе уточнили, что собственникам участков доначислен земельный налог по повышенной ставке в размере 1,5% от кадастровой стоимости участков на сумму 6,9 млн. рублей.

«В 2019 году в Пензенской области запланировано ввести в сельскохозяйственный оборот 36 тыс. га ранее неиспользуемой пашни. Уже введено в оборот более 15 тыс. га, в том числе около 7 тыс. га расчищено от древесной растительности. В муниципалитетах составлен план ввода земель в оборот с указанием их площади, назначения, правообладателей», — пояснили в правительстве региона.