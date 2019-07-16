Пензенская область стала лидером в России по приросту производства скота и птицы на убой АПК

Пенза, 16 июля 2019. PenzaNews. Пензенская область стала лидером в России по приросту производству скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий в период с января по июнь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го с показателем 36,3 тыс. тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

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«Также высокие результаты по данному направлению получены в Белгородской — плюс 31,1 тыс. тонн, Псковской — 28,9 тыс. тонн, Воронежской — 20,5 тыс. тонн областях и в Марий Эл — плюс 21,7 тыс. тонн. В сельскохозяйственных организациях показатель увеличился на 1,5%, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах — на 2,7%», — пояснили в министерстве.

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В пресс-службе отметили, что всего в первом полугодии производство скота и птицы на убой в живом весе в России составило 6,8 млн. тонн, что на 67,5 тыс. тонн больше, чем за такой же период в 2018 году.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях Пензенской области составило 184,4 тыс. тонн с января по июнь 2019 года.

Это на 24,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.