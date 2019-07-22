В Пензенской области намолочено около 30 тыс. тонн зерна АПК

Пенза, 22 июля 2019. PenzaNews. Аграрии Пензенской области намолотили около 30 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уборочная кампания началась практически во всех районах за исключением наших восточных и северных районов. [...] На вчерашний день обмолочено 10,7 тыс. га, намолочено 28 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность пока 26 центнеров [с га]», — уточнил он в ходе оперативного совещания в правительстве области в понедельник, 22 июля.

Андрей Бурлаков обратил внимание на то, что уборка была начата с участков, где растут горох и озимая пшеница, которые наиболее пострадали от засухи, поэтому по мере работ ожидается увеличение показателя.

Читайте также

В Пензенской области введен режим ЧС

«Наибольшая урожайность у нас сейчас в Башмаковском районе — 35 центнеров с га», — отметил министр, добавив, что в Спасском она составляет 32 центнера с га, в Вадинском — 33.

По словам Андрея Бурлакова, потребность в кормах для скота будет обеспечена полном объеме, в том числе за счет перевода части кукурузы из зерновой группы в силосную.

«На вчерашний день заготовлено 12 центнеров условных кормовых единиц. Работа ведется во всех районах», — сказал глава регионального ведомства.

Он подчеркнул, что серьезных проблем с ГСМ нет, а длительного простоя техники из-за поломок удается не допускать благодаря налаженной работе с дилерами.

Андрей Бурлаков добавил также, что в оборот введено 26,7 тыс. га неиспользуемой пашни, при этом около 11,7 тыс. га очищено от леса.