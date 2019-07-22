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В пензенском АПК за полгода произведена продукция почти на 28 млрд. рублей

15:47 | 22.07.2019 | АПК

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Пенза, 22 июля 2019. PenzaNews. Сельхозпроизводители Пензенской области произвели за январь-июль 2019 года продукцию в фактически действующих ценах на сумму 27,6 млрд. рублей, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2018-го в сопоставимой оценке. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

В пензенском АПК за полгода произведена продукция почти на 28 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По индексу производства продукции сельского хозяйства регион занимает первое место в Приволжском федеральном округе», —отметил он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 22 июля.

Максим Уханов пояснил, что высоких показателей удалось достичь за счет ввода в эксплуатацию новых мощностей по производству индейки в Вадинском, Мокшанском и Спасском районах, а также благодаря наращиванию объемов в сфере свиноводства.

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«Наблюдается положительная динамика в животноводстве области. В январе-июне 2019 года в хозяйствах всех категорий произведено 184,4 тыс. тонн скота и птицы на убой, что на 24,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

Он отметил, что объемы производства молока за полгода составили около 173 тыс. тонн, или 99% к аналогичному периоду прошлого года, яиц выпущено почти 134 млн. штук — примерно 94%.

«Возросла продуктивность коров молочного стада на 8,2% и составила 3 тыс. 639 кг, а также выросла яйценоскость одной курицы-несушки на 5,3% и составила 122 яйца. По состоянию на 1 июля 2019 года по сравнению с 1 июля 2018 года поголовье свиней в хозяйствах всех категорий возросло на 35,2%, птицы — на 11,9%», — пояснил Максим Уханов.

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