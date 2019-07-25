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В Пензенской области намолочено более 200 тыс. тонн зерна

11:25 | 25.07.2019 | АПК

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Пенза, 25 июля 2019. PenzaNews. Более 200 тыс. тонн зерна намолочено в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства в четверг, 25 июля.

В Пензенской области намолочено более 200 тыс. тонн зерна. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 25 центнеров с га.

Наиболее высокие показатели наблюдаются в Башмаковском районе — 37 центнеров с га, а также в Вадинском и Спасском — 30 центнеров с га.

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По последним данным, в Пензенской области намолочено около 175 тыс. тонн озимой пшеницы, 956 тонн озимой ржи, 75 тонн озимой тритикале. Также получено более 1 тыс. тонн яровой пшеницы, 11 тыс. тонн ячменя и 15 тыс. тонн гороха. Технические культуры убраны с площади 485 га.

К сезонным работам приступили аграрии всех районов.

В 2019 году сельскохозяйственным товаропроизводителям Пензенской области предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади почти 799 тыс. га, подсолнечник — около 268 тыс. га, сахарной свеклы — более 60 тыс. га.

Планируется произвести 1,75 млн. тонн зерна, 1,8 млн. тонн сахарной свеклы, 400 тыс. тонн масличных культур.

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