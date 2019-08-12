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Собственник участка в Иссинском районе привлечен к ответственности

09:35 | 12.08.2019 | АПК

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Исса, 12 августа 2019. PenzaNews. Собственник участка сельхозназначения в Иссинском районе Пензенской области привлечен к административной ответственности за неиспользование земли.

Собственник участка в Иссинском районе привлечен к ответственности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, нарушение было выявлено в ходе внеплановой проверки, проведенной администрацией Иссы.

«Установлено, что земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 112 тыс. кв. метров, расположенный на территории Иссинского района, длительное время не использовался собственником по целевому назначению, вследствие чего зарос сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью», — пояснили в ведомстве.

В управлении отметили, что физическое лицо признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ «Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению» и оштрафовано на 3 тыс. рублей.

«Принятое решение не было обжаловано и вступило в законную силу», — добавили в Россельхознадзоре.

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