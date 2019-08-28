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На экспорт отгружены продовольственные товары и сельхозсырье почти на 38 млн. долларов

19:02 | 28.08.2019 | АПК

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Пенза, 28 августа 2019. PenzaNews. Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье на 37,6 млн. долларов отгружены из Пензенской области с января по июнь 2019 года.

На экспорт отгружены продовольственные товары и сельхозсырье почти на 38 млн. долларов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно данным Пензастата, в товарной структуре экспорта эта группа товаров занимает наибольшую долю.

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В дальнее зарубежье вывезены продовольственные товары и сельхозсырье примерно на 11,4 млн. долларов, в страны СНГ — почти на 26,3 млн. долларов.

Объемы импорта такой продукции в регион составили 14,1 млн. долларов. Из дальнего зарубежья она ввезена на 8,4 млн. долларов, из стран СНГ — 5,7 млн. долларов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», внешнеторговый оборот Пензенской области за период с января по июнь 2019 года превысил 227 млн. долларов.

Объем экспорта составил около 104,7 млн. долларов, импорта — более 122,6 млн. долларов.

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