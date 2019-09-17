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В Пензенской области получено более 420 тыс. тонн сахарной свеклы

17:04 | 17.09.2019 | АПК

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Пенза, 17 сентября 2019. PenzaNews. Более 420 тыс. тонн сахарной свеклы при ожидаемом урожае более 2 млн. тонн получено, по последним данным, в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

В Пензенской области получено более 420 тыс. тонн сахарной свеклы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что средняя урожайность составила 374 центнера с га.

В министерстве добавили, что валовой сбор подсолнечника составил более 65 тыс. тонн при средней урожайности 20 центнеров с га, сои — 27,3 тыс. тонн при средней урожайности 15 центнеров с га.

«Аграриями региона получено около 23 тыс. тонн льна-кудряша, средняя урожайность составляет 10 центнеров с га», — пояснили в пресс-службе.

В Минсельхозе отметили, что в 2019 году в Пензенской области технические культуры предстоит убрать с площади почти 396 тыс. га.

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