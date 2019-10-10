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Пензенский Минсельхоз и «Гомсельмаш» заключили соглашение о сотрудничестве

14:52 | 10.10.2019 | АПК

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Москва, 10 октября 2019. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства Пензенской области и ОАО «Гомсельмаш» заключено в ходе XXI российской агропромышленной выставки «Золотая осень» в Москве.

Пензенский Минсельхоз и «Гомсельмаш» заключили соглашение о сотрудничестве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Подписи под документом поставили заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков и генеральный директор предприятия Александр Новиков.

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Стороны договорились взаимодействовать в вопросах материально-технического и методического обеспечения сельхозтоваропроизводителей Пензенской области.

Компания намерена оказывать содействие в оснащении агропредприятий современной уборочной техникой и в поддержании работы на территории региона постоянно действующей выставки-ярмарки зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов путем предоставления расширенного модельного ряда.

Кроме того, планируется выработать комплекс мероприятий по развитию сотрудничества с Пензенским государственным аграрным университетом и рассмотреть возможность демонстрации на полях энергонасыщенных зерно- и кормоуборочных комбайнов «Палессе», сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.

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