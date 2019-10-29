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Иван Белозерцев посетил два кузнецких предприятия, школу и провел прием граждан

20:58 | 29.10.2019 | АПК

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Кузнецк, 29 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который в ходе рабочей поездки в Кузнецкий район ранее ознакомился с деятельностью культурно-досугового центра в Махалино, посетил два предприятия, школу и провел прием граждан.

Иван Белозерцев посетил два кузнецких предприятия, школу и провел прием граждан

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Первой точкой визита стало агропромышленное предприятие «Восток Агро» в селе Никольском, которое обрабатывает четвертую часть пахотных земель района.

«В общей сложности у нас порядка 14 тыс. га на 2019 год было в обработке. Была озимая пшеница, яровая, ячмень, кукуруза, просо и основная масса — подсолнечник», — сообщил губернатору гендиректор ООО «АП «Восток Агро» Марат Шафиев.

В свою очередь Иван Белозерцев поручил заместителю председателя правительства – министру сельского хозяйства области Андрею Бурлакову поддержать проект предприятия по строительству молочного комплекса и проинформировать аграриев, производящих качественное зерно, о возможности организации его экспортных поставок.

После этого глава региона посетил в селе Бестянка ООО «Байрам», которое производит хлебобулочные изделия и мясные полуфабрикаты.

По словам руководителя фирмы Асии Назировой, численность работников сейчас составляет около 10 человек, однако она могла бы быть увеличена в случае расширения производства и наличия упаковочного оборудования, необходимого для поставки полуфабрикатов в торговые сети.

«Давайте посмотрим, по какой программе мы могли бы их поддержать, чтобы они приобрели упаковочное оборудование. [...] Обсудите и на следующий год соглашение подпишем. Мы выделяем грантовую поддержку, а вы обязуетесь увеличить количество работающих», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к Андрею Бурлакову и Асие Назировой, напомнив, что новые рабочие места способствуют увеличению налоговых поступлений.

Также в рамках визита в Кузнецкий район Иван Белозерцев посетил школу в селе Ульяновка, нуждающуюся в достройке нового корпуса, где должны быть размещены спортзал и столовая.

Как доложил губернатору министр образования области Александр Воронков, на эти цели требуется около 45 млн. рублей.

Глава региона пообещал руководству школы изыскать необходимые средства и дал поручение разработать проектно-сметную документацию на объект.

Завершая рабочую поездку, Иван Белозерцев провел в Кузнецке личный прием граждан. Вопросы местных жителей касались, в частности, качества дорог, строительства футбольного стадиона, организации транспортного сообщения с дачным массивом и медицинского обслуживания.

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