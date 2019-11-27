Из Пензы в Китай отправят подсолнечное и рапсовое масло на 3 млн. долларов АПК

Пенза, 27 ноября 2019. PenzaNews. Компания «Русгрейн» планирует отправить из Пензы в Китай три партии подсолнечного и рапсового масла общей массой 2 тыс. 150 тонн стоимостью около 3 млн. долларов в предстоящую пятницу, 29 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Масло будет перевозиться во флекситанках, каждый из которых вмещает 21,5 тонны масла», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что данная отгрузка является уникальной для российско-китайских контейнерных перевозок.

В министерстве пояснили, что масло будет отправлено одним международным маршрутом: сначала поезд из 100 контейнеров доставит его во Владивосток, где в порту груз будет разделен на три партии — до городов Шанхай, Чунцин и Циндао.

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«За период с 26 августа 2019 года ООО «Русгрейн» отправило на экспорт четыре партии: одну — 1 тыс. тонн подсолнечного масла в Китай, а также три — рапсового масла общим объемом 1 тыс. тонн в Европу», — добавили в министерстве сельского хозяйства Пензенской области.

Российско-китайская агропромышленная группа «Русгрейн» создана в начале 2019 года на основе активов нескольких сельхозпредприятий, расположенных в Пензенской, Саратовской областях и Башкирии.

Основу производственного блока группы составляет ООО «Маслозавод «Пензенский».

Экспортные поставки стали возможны благодаря соглашению между группой компаний «Русгрейн» и китайскими партнерами, заключенному 23 мая 2019 года в Чебоксарах в рамках третьего заседания совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы».