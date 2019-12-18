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Кировский холдинг «Дороничи» намерен заняться птицеводством в Пензенской области

11:40 | 18.12.2019 | АПК

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Пенза, 18 декабря 2019. PenzaNews. Перспективы реализации нового инвестиционного проекта в сфере птицеводства на территории Пензенской области стали главной темой рабочей встречи губернатора Ивана Белозерцева с генеральным директором агропромышленного холдинга «Дороничи», депутатом Законодательного собрания Кировской области Константином Гозманом.

Гендиректор холдинга «Дороничи», депутат Заксобрания Кировской области Константин Гозман

Фото: Pnzreg.ru

Стороны обсудили вопросы, связанные с развитием такого направления, как выпуск инкубационного куриного яйца.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в качестве объектов производственной деятельности потенциальный инвестор выбрал две площадки в рабочем поселке Пачелма.

Проект по возобновлению деятельности местной птицефабрики предусматривает проведение реконструкции, которая будет разбита на два этапа.

Губернатор выразил готовность оказать предприятию организационное содействие.

По итогам встречи стороны договорились взаимодействовать в рабочем порядке и в следующий раз обсудить конкретные параметры реализации проекта, в том числе сроки.

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