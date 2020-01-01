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Заключено соглашение о выделении Пензенской области 528 млн. рублей на развитие сел

15:03 | 23.12.2019 | АПК

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Пенза, 23 декабря 2019. PenzaNews. Правительство Пензенской области и министерство сельского хозяйства России заключили 23 декабря соглашение о предоставлении региону денежных средств из федерального бюджета на реализацию программы комплексного развития сельских территорий.

Заключено соглашение о выделении Пензенской области 528 млн. рублей на развитие сел. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В 2020 году на нее будет направлено 528,4 млн. рублей.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минсельхоза Пензенской области, 19,2 млн. рублей намечено выделить на подпрограмму по созданию и развитию инфраструктуры.

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«Будут проведены работы по реконструкции 7 км водопроводных сетей в селе Верхний Ломов Нижнеломовского района и по строительству 4 км внутрипоселковых газопроводных сетей в Верхней Елюзани Городищенского района», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что 285,2 млн. рублей будет выделено на строительство жилья, предоставляемого по договорам найма, 211,3 млн. рублей — на благоустройство, 12,7 млн. рублей — на улучшение жилищных условий граждан в сельской местности.

«Согласно запланированным мероприятиям, в 2020 году на территории региона объем ввода жилья, предоставляемого по договорам найма, составит 10,8 тыс. кв. метров, жилья для граждан, проживающих в сельской местности, 2,1 тыс. кв. метров. Будет реализовано 115 проектов по благоустройству сельских территорий», — сказали в министерстве.

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