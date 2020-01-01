Утверждена программа комплексного развития сельских территорий Пензенской области АПК

Пенза, 16 декабря 2019. PenzaNews. Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области» утверждена постановлением регионального правительства, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

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Она рассчитана на период с 2020 по 2025 годы.

Целевым показателем госпрограммы является сохранение доли сельского населения в общей численности жителей Пензенской области на уровне не менее 30%. При этом установлено одинаковое значение показателя для каждого года.

Для достижения этой цели разработано три подпрограммы.

Первая — «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения». Она предусматривает работу по двум основным направлениям.

Это ввод или приобретение не менее 26,8 тыс. кв. метров жилья для граждан в сельской местности, из них в 2020 году — 2,12 тыс. кв. метров. Также намечено обеспечить ввод почти 50 тыс. кв. метров жилья, предоставленного гражданам по договорам найма, в том числе в 2020 году — 6,4 тыс. кв. метра.

Вторая подпрограмма получила название «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях».

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Благодаря ее реализации к 2025 году намечено провести дополнительное обучение или переобучение 128 работников, а также организовать прохождение производственной практики 255 студентами. По обоим направлениям для 2020 года целевой показатель составляет 0 человек.

Третья подпрограмма — «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» — предполагает реализацию не менее 1 тыс. 178 проектов по благоустройству, ввод в действие минимум 0,04 тыс. км локальных водопроводов, 0,009 тыс. км распределительных газовых сетей и 0,18 тыс. км автодорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих к общественно значимым объектам, производственным предприятиям и площадкам по переработке продукции.

На 2020 год установлены следующие целевые показатели: 118 объектов благоустройства, 0,01 тыс. км локальных водопроводов, 0,004 тыс. км распределительных газовых сетей, 0,017 тыс. км автодорог.

Ответственным исполнителем госпрограммы назначено министерство сельского хозяйства Пензенской области. В качестве соисполнителей выступят три региональных ведомства — Минтруд, Минстрой, управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения.

Общий объем финансирования на весь период оценивается почти в 3,8 млрд. рублей.

Из них более 1,5 млрд. рублей составят средства федерального бюджета, около 1,9 млрд. рублей — областного. Также предусмотрены расходы со стороны муниципалитетов и из внебюджетных источников.