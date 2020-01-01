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Утверждена программа комплексного развития сельских территорий Пензенской области

08:00 | 16.12.2019 | АПК

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Пенза, 16 декабря 2019. PenzaNews. Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области» утверждена постановлением регионального правительства, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

Утверждена программа комплексного развития сельских территорий Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она рассчитана на период с 2020 по 2025 годы.

Целевым показателем госпрограммы является сохранение доли сельского населения в общей численности жителей Пензенской области на уровне не менее 30%. При этом установлено одинаковое значение показателя для каждого года.

Для достижения этой цели разработано три подпрограммы.

Первая — «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения». Она предусматривает работу по двум основным направлениям.

Это ввод или приобретение не менее 26,8 тыс. кв. метров жилья для граждан в сельской местности, из них в 2020 году — 2,12 тыс. кв. метров. Также намечено обеспечить ввод почти 50 тыс. кв. метров жилья, предоставленного гражданам по договорам найма, в том числе в 2020 году — 6,4 тыс. кв. метра.

Вторая подпрограмма получила название «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях».

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Благодаря ее реализации к 2025 году намечено провести дополнительное обучение или переобучение 128 работников, а также организовать прохождение производственной практики 255 студентами. По обоим направлениям для 2020 года целевой показатель составляет 0 человек.

Третья подпрограмма — «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» — предполагает реализацию не менее 1 тыс. 178 проектов по благоустройству, ввод в действие минимум 0,04 тыс. км локальных водопроводов, 0,009 тыс. км распределительных газовых сетей и 0,18 тыс. км автодорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих к общественно значимым объектам, производственным предприятиям и площадкам по переработке продукции.

На 2020 год установлены следующие целевые показатели: 118 объектов благоустройства, 0,01 тыс. км локальных водопроводов, 0,004 тыс. км распределительных газовых сетей, 0,017 тыс. км автодорог.

Ответственным исполнителем госпрограммы назначено министерство сельского хозяйства Пензенской области. В качестве соисполнителей выступят три региональных ведомства — Минтруд, Минстрой, управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения.

Общий объем финансирования на весь период оценивается почти в 3,8 млрд. рублей.

Из них более 1,5 млрд. рублей составят средства федерального бюджета, около 1,9 млрд. рублей — областного. Также предусмотрены расходы со стороны муниципалитетов и из внебюджетных источников.

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