Троицкий сельсовет подключится к реализации программы комплексного развития сел АПК

Башмаково, 15 апреля 2020. PenzaNews. Троицкий сельсовет Башмаковского района Пензенской области подключится к реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее соглашение заключили заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков и глава администрации Троицкого сельсовета Владимир Шаланин.

«Предусмотрена реализация программного мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях. В частности, на территории Башмаковского района будут проведены работы по благоустройству памятника погибшим воинам-землякам в селе Тимирязево», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что на эти цели будет направлено 210 тыс. рублей из регионального бюджета, 15 тыс. рублей — из местного, а также 75 тыс. рублей внебюджетных денежных средств.

«В ближайшее время соглашения по реализации программных мероприятий, направленных на создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях, будут заключены со всеми районами Пензенской области», — сказали в пресс-службе.

В Минсельхозе пояснили, что намечено реализовать более 500 проектов.

«В 2020 году на мероприятие по благоустройству планируется направить 246,1 млн. рублей средств бюджетов всех уровней и более 82 млн. рублей из внебюджетных источников», — добавили в ведомстве.