В Пензенской области по итогам I квартала выросли объемы производства мяса АПК

Пенза, 23 апреля 2020. PenzaNews. Объемы производства мяса в Пензенской области выросли по итогам I квартала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

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По информации Пензастата, за первые три месяца текущего года произведено 99,4 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, в то время как год назад показатель был на 12,1% меньше — 88,7 тыс. тонн.

На долю сельскохозяйственных организаций пришлось 93,2% от общего объема — 92,6 тыс. тонн, при этом по сравнению с I кварталом 2019 года показатель вырос на 13,6%.

Удельный вес продукции хозяйств населения составил 6,1%, объемы упали на 3,5% — до чуть более 6 тыс. тонн.

Фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели 0,7% от общего объема. Показатель уменьшился на 20,8% до 715 тонн.