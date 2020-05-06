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В Пензенской области яровой сев проведен на площади 530 тыс. га

16:52 | 06.05.2020 | АПК

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Пенза, 6 мая 2020. PenzaNews. Аграрии Пензенской области провели яровой сев на площади 530 тыс. га. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

В Пензенской области яровой сев проведен на площади 530 тыс. га. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предыдущему году мы отстаем по посевной примерно на три дня. Это связано прежде всего с осадками в апреле, которые выпали в форме снега. На сегодняшний день темпы работ хорошие — порядка 45–50 тыс. га в сутки», — сказал он в ходе селекторного совещания, которое провел министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в среду, 6 мая.

Андрей Бурлаков пояснил, что сформированы запасы горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений.

«Что касается кадровой обеспеченности, то на сегодняшний день 196 студентов заключают договоры с сельскохозяйственными товаропроизводителями», — цитирует министра пресс-служба Минсельхоза региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2020 году посевные площади планируется увеличить на 26 тыс. га до 1 млн. 445 тыс. га.

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