Дома в Кривошеевке будут построены по программе комплексного развития сел АПК

Пенза, 22 июня 2020. PenzaNews. 37 домов блокированной застройки, которые планируется построить в селе Кривошеевка Нижнеломовского района в 2020 году, будут возведены по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Кривошеевского сельсовета.

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«Комплекс жилых домов будет состоять из одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартир, сгруппированных в виде блокированной застройки. Число квартир в одном блокированном доме — от трех до восьми», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что основную часть жильцов составят работники ГК «Дамате» и члены их семей, которым квартиры будут предоставлены по договорам социального найма.

В сообщении отмечается, что группа компаний вложит в реализацию проекта 38 млн. рублей, из них 15 млн. рублей было направлено на реализацию проектно-сметной документации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 июня 2020 года администрация Кривошеевского сельсовета заключила с ООО «Евростандарт» муниципальный контракт на строительство 37 домов блокированной застройки, состоящих из 191 жилого блока. Они будут возведены в селе Кривошеевка в районе улиц Жукова, Нахимова, Бочкарева и Кутузова.

Цена контракта составила около 386 млн. рублей. Финансирование предусмотрено из федерального, регионального и местного бюджетов.

Срок окончания работ — 1 ноября 2020 года.