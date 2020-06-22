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В Нижнеломовском районе построят 37 домов блокированной застройки

16:31 | 22.06.2020 | Общество

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Пенза, 22 июня 2020. PenzaNews. Администрация Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области в лице главы Камиля Ишмакова заключила с ООО «Евростандарт» в лице генерального директора Дмитрия Прошкина муниципальный контракт на строительство в селе Кривошеевка 37 жилых домов блокированной застройки.

В Нижнеломовском районе построят 37 домов блокированной застройки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он подписан по результатам электронного аукциона, на который поступила единственная заявка. Цена контракта составила 385 млн. 637 тыс. 891 рубль.

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Финансирование предусмотрено из бюджетов трех уровней — федерального, регионального и местного — в рамках муниципальной программы «Развитие социальной, инженерной инфраструктуры и строительство жилья на территории Кривошеевского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области на 2020–2025 годы».

В соответствии с контрактом, весь комплекс работ требуется выполнить по 1 ноября 2020 года.

Дома будут возведены в районе улиц Жукова, Нахимова, Бочкарева и Кутузова. Как отмечается в техническом задании, они будут состоять из 191 жилого блока.

Жилые помещения планируется предоставлять по договорам найма гражданам, проживающим и работающим на сельских территориях.

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