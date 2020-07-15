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Производство мяса в Пензенской области в январе-июне выросло на 12,6%

11:21 | 15.07.2020 | АПК

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Пенза, 15 июля 2020. PenzaNews. 207,7 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе произведено в Пензенской области в январе-июне 2020 года, что на 12,6% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Производство мяса в Пензенской области в январе-июне выросло на 12,6%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сельскохозяйственные организации произвели 94,2% от общего объема — 195,7 тыс. тонн. Рост к первому полугодию 2019 года — 13,7%.

Удельный вес хозяйств населения составил в общем объеме 5%. На их долю пришлось 10,4 тыс. тонн продукции, что на 3,1% меньше, чем в январе-июне прошлого года.

Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели в первом полугодии 2020 года 1,6 тыс. тонн скота и птицы на убой, объемы сократились на 1%. Удельный вес таких производителей в общем объеме составил 0,8%.

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