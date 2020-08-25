Прокуратура выявила нарушения при реализации нацпроекта в Пензенской области АПК

Пенза, 25 августа 2020. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области выявила нарушения в ходе проверки исполнения министерством сельского хозяйства региона требований бюджетного законодательства при реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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«Установлено, что 98 тыс. рублей бюджетных средств были неправомерно предоставлены сельхозтоваропроизводителю в качестве субсидии для оплаты бытовых услуг по бурению скважины, тогда как законодательством возможность получения государственной поддержки на такие цели не предусмотрена», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В надзорном ведомстве добавили, что также установлены факты ненадлежащего исполнения министерством своих полномочий по контролю за условиями и порядком предоставления субсидий.

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«Так, один из победителей конкурсного отбора на предоставление государственной поддержки не выполнил условие об обязательной проверке законности расходования бюджетных средств. Исполнение сельхозтоваропроизводителями обязанности предоставлять документы, подтверждающие целевое использования бюджетных средств, министерством также не контролировалось», — сказали в пресс-службе.

В прокуратуре отметили, что в ряде случаев при предоставлении межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления была создана возможность неправомерного авансирования работ по возведению и реконструкции муниципальных объектов капитального строительства.

«По итогам проверки прокуратура области внесла представление губернатору региона [Ивану Белозерцеву]. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе сообщили, что управление Федерального казначейства по Пензенской области оштрафовало региональный Минсельхоз на 5 тыс. рублей по ст. 15.14 КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных средств», постановление пока не вступило в законную силу.