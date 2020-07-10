Бурлаков и Персанов оставлены под стражей, Лаврентьев переведен под домашний арест Криминал

Пенза, 10 июля 2020. PenzaNews. Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков и первый замглавы регионального Минсельхоза Андрей Персанов, обвиняемые в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», пробудут под стражей до 13 октября, третий фигурант возбужденного областным управлением ФСБ уголовного дела — бизнесмен Дмитрий Лаврентьев — переведен под домашний арест до 8 октября.

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Ленинский районный суд Пензы рассмотрел ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей Андрея Персанова и Андрея Бурлакова 7 и 9 июля соответственно, об изменении меры пресечения Дмитрию Лаврентьеву с заключения под стражу на домашний арест — 8 июля.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе суда, фигурант, переведенный под домашний арест, должен соблюдать ряд ограничений: ему запрещено общаться с кем-либо, кроме проживающих совместно близких родственников, а также защитника и следователя; покидать жилое помещение за исключением случаев участия в следственных действиях; отправлять корреспонденцию, использовать средства связи и интернет, если это не связано с необходимостью общения со следователем или вызова скорой медицинской помощи.

14 мая 2020 года сотрудники ФСБ провели обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении трех лиц: заместителя председателя правительства – министра сельского хозяйства Пензенской области Андрея Бурлакова, первого замглавы регионального Минсельхоза Андрея Персанова и бизнесмена Дмитрия Лаврентьева. Все трое были задержаны.

16 мая Ленинский районный суд Пензы избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 июля.

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После этого прокуратура области выявила у Андрея Бурлакова незадекларированный жилой дом, который чиновник построил несколько лет назад и не зарегистрировал в органах Росреестра, а также ряд совершенных супругой министра сделок, свидетельствующих о возможном превышении расходов семьи над законными источниками доходов.

Кроме того, установлено, что Андрей Персанов, находящийся в непосредственном подчинении Андрея Бурлакова, является его родственником, а супруга главы регионального Минсельхоза трудоустроена в одну из подконтрольных ведомству организаций.

По результатам проверки прокурор Пензенской области Наталья Канцерова внесла губернатору Ивану Белозерцеву представление, в котором поставила вопрос об инициировании процедуры осуществления контроля за расходами министра и членов его семьи, а также о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, в том числе об увольнении Андрея Бурлакова в связи с утратой доверия.