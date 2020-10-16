В Пензенской области за девять месяцев произведено 310,8 тыс. тонн скота и птицы на убой АПК

Пенза, 16 октября 2020. PenzaNews. 310,8 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе произведено в Пензенской области в январе-сентябре 2020 года, что на 12,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Сельскохозяйственные организации за девять месяцев текущего года произвели 94,4% от общего объема — 293,5 тыс. тонн. Рост к показателю за январь-сентябрь 2019 года — 13,3%.

Удельный вес хозяйств населения составил в общем объеме 4,8%. На их долю пришлось 14,8 тыс. тонн продукции, что на 3,4% меньше, чем за девять месяцев прошлого года.

Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели в январе-сентябре 2020 года 2,5 тыс. тонн скота и птицы на убой, рост — 4,3%. Удельный вес таких производителей в общем объеме составил 0,8%.