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В Пензенской области за девять месяцев произведено 310,8 тыс. тонн скота и птицы на убой

17:34 | 16.10.2020 | АПК

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Пенза, 16 октября 2020. PenzaNews. 310,8 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе произведено в Пензенской области в январе-сентябре 2020 года, что на 12,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

В Пензенской области за девять месяцев произведено 310,8 тыс. тонн скота и птицы на убой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сельскохозяйственные организации за девять месяцев текущего года произвели 94,4% от общего объема — 293,5 тыс. тонн. Рост к показателю за январь-сентябрь 2019 года — 13,3%.

Удельный вес хозяйств населения составил в общем объеме 4,8%. На их долю пришлось 14,8 тыс. тонн продукции, что на 3,4% меньше, чем за девять месяцев прошлого года.

Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели в январе-сентябре 2020 года 2,5 тыс. тонн скота и птицы на убой, рост — 4,3%. Удельный вес таких производителей в общем объеме составил 0,8%.

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